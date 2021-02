Isa Pantoja aclara cómo está su relación con Asraf Beno: "Él ha ido al psicólogo"

Tras escuchar a Isa Pantoja, María Patiño le preguntó si había visto algún cambio en Asraf Beno, a lo que ella respondió que “sí” y que su novio había tomado la decisión de ir al “psicólogo”: “Él ha hecho por mejorar y que haya dado este paso me hace estar más tranquila y confiar más en él. Además, en la convivencia he visto cambios”.

Isa Pantoja responde a las dudas sobre su futura boda

La presentadora de ‘Socialité’, al escuchar esta afirmación, aseguraba: “Yo he escuchado decir que te querías casar en Andalucía por lo civil y que tu madre tenía cita para recoger el vestido”, aseguraba María Patiño. A lo que Isa Pantoja respondía: “Yo no pude decir nada porque no hablé de esos temas y mi madre no recogió ningún vestido”.