Jorge Javier calienta para 'MyH' con tres famosos dispuestos a conocerle en el 'Deluxe'

Entre los candidatos a conquistar a Jorge Javier Vázquez en ‘Domingo Deluxe’ estaban Tom Brusse, Klein (ex de Rafael Amargo) y el colaborador de ‘Sálvame’ Antonio Montero. Tres rostros muy conocidos que se han divertido en los últimos minutos del programa.

Jorge Javier Vázquez toma una decisión

Después de superar las tres pruebas, el presentador lo ha tenido claro y ha elegido al candidato número uno, que no era otro que Tom Brusse. “¿Has venido solo para los últimos siete minutos?”, ha dicho el presentador nada más verlo. “Sí, he venido solo por ti en el día de San Valentín”, respondía el ex de Melyssa Pinto.