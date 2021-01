El hermano de Isabel Gemio irrumpe en la entrevista de su hija y carga contra ella: "Está viva gracias a su tía"

La llamada en directo de Nicolás Gemio

En ese momento, el hermano de Isabel Gemio cortaba su llamada telefónica y Anabel Gemio no tardaba en responder. Aseguraba que ella no tiene trato con su padre desde hace dos años y que se distanció de él porque no estuvo junto a su hermano y junto a ella durante la enfermedad de su madre.

Las duras declaraciones del hermano de Isabel Gemio

Ella, muy enfadada, no tardaba en responder a las palabras de su padre: “Todo el que me conoce sabe que soy cero rencorosa (…) No me esperaba la llamada de mi padre”, declaró. En cuanto a la cuestionada relación con su madre, ella misma se encargó de aclararlo: “Me llevo muy bien con ella”.