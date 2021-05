Marisa, madre de Frigenti, sobre el bullying que sufrió su hijo: "No estuve a la altura"

Un relato que aún sigue haciendo daño a la madre de Miguel Frigenti, que recuerda aquella etapa como una de las más complicadas: “Es una etapa muy dura que vivió mi hijo y de la que yo tardé mucho tiempo en enterarme. No estuve a la altura y no le pude proteger”, decía.

“Miguel no me contaba las cosas que podían hacerme daño. Cuando ya no podía más y le pesaba, lo escribía en un diario que sabía que yo iba a encontrar”, confesaba Marisa. “Esa espina la voy a tener siempre de que no estuve a la altura”, añadía.