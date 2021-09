Mariló Montero recordaba en 'Sábado Deluxe' su peor experiencia trabajando en televisión

Mariló Montero: "Denuncié a mis superiores y, como no cesaba, preferí irme"

"Fue duro, pero hay que encontrar la estrategia para que eso no te haga mella"

Mariló Montero elegía ‘Sábado Deluxe’ para su regreso a la televisión y ofrecía su entrevista más personal. Una conversación con Jorge Javier Vázquez en la que se abrió en canal y sacó a la luz uno de los episodios más duros que ha vivido en los últimos años.

La presentadora aseguraba que el último año que estuvo trabajando en televisión fue “más complicado” y que sufrió “mobbing (acoso laboral)”: “Todas las experiencias que he tenido han sido buenas, pero sí que ha habido momentos en los que hay alguien que te grita y eso es intolerable porque te mina la moral”, explicaba Mariló Montero.

“Lo que aprendí es que no me interesaba seguir en ese ambiente, hice las denuncias pertinentes, a personas superiores, dirección, recursos humanos… y, como no cesaba, preferí irme”, aseguraba la presentadora.

Nunca me he desencantado de mi profesión

“Me gritaban por el pinganillo. A mí me ha tocado decir que no me gritaban. Me quitaba el pinganillo hasta que se tranquilizaba la cosa o pedía que no me hablara esa persona y que me hablara otra (…) Fue duro, pero hay que encontrar la estrategia para que eso no te haga mella”.

A pesar del “acoso laboral”, Mariló Montero asegura que “nunca” se ha desencantado de su profesión: “Me apasiona. Me gusta muchísimo hacer televisión, escribir, la radio y jamás me he desencantado. Me desencantado de alguna persona y me decepcionado”, declaraba.