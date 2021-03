Sofía Cristo habla de cómo es su relación con Nagore Robles

“La he echado de menos y a veces la echo de menos, aunque han pasado ocho años de que lo dejamos”, explicaba Sofía Cristo: “No tenemos amistad estrecha, pero yo la quiero mucho. Ha sido una persona muy importante. Me costó mucho desenamorarme”, confesaba la entrevistada en ‘Sábado Deluxe’.

Jorge Javier Vázquez, viendo lo bien que hablaba Sofía Cristo de su ex, no dudó en preguntarle si asistiría a su boda con Sandra Barneda: “No creo que me invite porque no soy de su círculo de amigos, no estoy en la misma onda que ella”, explicaba. “Pero si me invita, sí que iría. Ha sido una persona muy importante”, declaraba.