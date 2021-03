Antonio David hace públicos los mensajes que Yurena se enviaba con su último amor: "Te voy a comer hasta que te derritas"

Al enterarse de la noticia, Yurena no ha podido ocultar su enfado y ha reaccionado enfurecida contra la información de Antonio David Flores: “Sé de quién hablas y lo que buscaba era que se hablara de él en televisión… Y eso que no hemos tenido nada”, declaraba.

Yurena afirma que estuvieron un tiempo hablando por redes y que intercambiaron algunos mensajes, pero que terminó cortando con él porque vio cosas que no le gustaban: “Empecé a leer y escuchar cosas y decidí que yo no quería iniciar una relación con un tipo de persona así”.

Antonio David Flores tenía unos mensajes del hombre con el que Yurena había tonteado y no ha dudado en hacerlos públicos. Unos mensajes muy subidos de tono en los que la artista y su ‘amante’ intercambiaban todo tipo de frases de lo más ardientes: “Te voy a comer a besos hasta que te derritas” o “Dejaré que me toques, que me comas y que me hagas el amor toda la noche” eran algunas de ellas.