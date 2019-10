Las verdades y mentiras de Erik Putzbach: la herencia de Rafael de Marchena y su nuevo novio estrella del porno

Erik Putzbach se quedó viudo justo el día del primer aniversario con el millonario Rafael de Marchena pero la pena le duró poco cuando se enteró que no iba a ver un euro de la herencia: “Me he sentido engañado porque no me ha dejado nada en la herencia, me lo prometió desde el primer día”. Los intereses matrimoniales de Erik Putzbach siempre han permanecido en la sombra de su matrimonio y más cuando ha declarado que "le prometió ser su heredero". Según cuenta el invitado, Rafael de Marchena le sacó del testamento dos semanas antes de fallecer y en un año las visitas a su marido brillaban por su ausencia.