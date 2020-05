Fani: "Rocío Flores dijo que ella por menos de 20.000 euros a la semana no iría a 'Supervivientes"

Fani asegura que la hija de Antonio David no es como intenta hacernos creer. Para Fani, Rocío Flores se comporta con soberbia frente a sus compañeros y para explicarlo ha relatado un episodio en el que su compañera no quedó demasiado bien: “Estábamos hablando de dinero y ella dijo que por menos de 20.000 a la semana no participaría en ‘Supervivientes’, algo que me pareció muy mal porque ahí hay gente que cobra mucho menos y que va por necesidad”.

Fani destapa la verdadera opinión de Ana María sobre Rocío

Pero las confesiones de Fani no terminaban ahí. La madrileña ha asegurado que no se fía en absoluto de Ana María Aldón porque, entre otras cosas, la concursante no es clara respecto a su relación con Rocío Flores: “Para Ana María Aldón Rocío Flores no es su familia, ella me lo dijo”.