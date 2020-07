Rafa Mora: "Fani confesó que quería entrar en 'La casa fuerte' con Rubén y no con Christofer"

Fani es una de las protagonistas de la semana pero no solo en ‘La casa fuerte’, sino también fuera del reality. En ‘Sábado Deluxe’ hemos conocido el resultado del test de embarazo al que se sometió y que no quiso compartir con los espectadores pero tenemos algo más. Rafa Mora tiene una información en su poder muy reveladora sobre Fani que no duda en desvelar.

Según el colaborador, los participantes de ‘La casa fuerte’ tuvieron una pre convivencia en la que contó a una compañera de reality que estaba preocupada por las cosas que pudieran salir de su pasado, de sus cenas con clientes. Pero lo fuerte no sería esto, no.

Fani también le habría contado a esta persona, antes de que comenzara el programa, que “qué pena que en lugar de entrar Christofer no entrara Rubén, porque a mí lo que me haría ilusión es que, en este reality, entrase Rubén y terminase lo que no acabé”. Esto vendría a decir que Fani y Rubén no consumaron su relación en ‘La isla de las tentaciones’.