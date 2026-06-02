Lorena Romera 02 JUN 2026 - 12:48h.

La influencer publica una imagen de 2017 junto a Bad Bunny para demostrar su relación

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Tras varios años de rumores, Claudia Bavel ha compartido una foto junto a Bad Bunny para demostrar que estuvieron juntos. Lo ha hecho después de explicar el motivo por el que ha decidido no acudir a ninguno de los conciertos que está ofreciendo en España. Una intervención en la que la que fuera participante de 'Warrior Games' se ha pronunciado sobre la canción de Tití me preguntó, en la que el cantante le habría dedicado parte de la letra.

La de Barcelona -como el puertorriqueño se refiere a ella en la canción- ha querido zanjar los rumores publicando una imagen en la que les vemos juntos por primera vez. Un posado con el que ha zanjado el revuelo generado tras su última intervención mediática. Durante la emisión de un programa de rtve, le preguntaron a la creadora de contenido que por qué no la hemos podido ver en la famosa 'casita' VIP de Bad Bunny.

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Cabe recordar que, desde hace años, existe la firme teoría de que el cantante le habría dedicado una de las estrofas más coreadas de Tití me preguntó: "La de Barcelona, que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón". "No he querido ir al concierto, la verdad. Una persona con la que he estado y estar ahí... No sé, me daba un poco de... No sé, no he querido ir, la verdad", ha admitido.

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"No tengo el fenómeno fan con él... Entonces, no sé, no me apeteció", ha reconocido en esta intervención. Eso sí, cuando los presentadores le han preguntado si el artista "no es para tanto" en la intimidad, ella ha respondido de manera tajante: "Sí, eso sí... yo creo que sí. Podría hablar mal de otros artistas, pero de él no, de verdad que de él no".

A pesar de no querer sumarse a la fiebre de sus conciertos, Claudia Bavel solo ha tenido buenas palabras para él: "Es mucho más simpático de lo que aparenta. Es muy buen tío". Unas palabras que, como era de esperar, han generado un gran revuelo en redes sociales. Y, ante las dudas de los más escépticos y la presión de los seguidores del artista, Claudia se ha visto prácticamente obligada a publicar una imagen junto al cantante para demostrar la veracidad de sus palabras.

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La instantánea compartida se remonta al año 2017, una época en la que un jovenísimo Bad Bunny comenzaba a saborear el éxito internacional con sus primeros temas y ella daba sus primeros pasos en el foco público. Por aquel entonces, ella tenía apenas 21 años y él 23, reflejando la complicidad de un idilio de juventud que, casi una década después, sigue dando mucho de qué hablar. "Siempre soy sincera, me ofende la duda. La que puede, puede. Quien no, critica", escribe Claudia Bavel junto a la imagen.