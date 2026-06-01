Patricia Fernández 01 JUN 2026 - 23:39h.

Irse juntos, solos o con un nuevo amor, con también la opción de volver a la villa: Christian y Mar deciden su futuro en la relación y en 'La isla de las tentaciones 10'

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Después de un reencuentro explosivo en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 10', Mar y Christian tenían tiempo para decirse a la cara cómo se han sentido en esta experiencia, ver imágenes de todo lo que ha ocurrido y terminar decidiendo el futuro de su relación: ¿cómo abandonar República Dominicana? Solos, juntos o con un nuevo amor.

La pareja continuaba reprochándose sus actitudes en sus villas. "Yo he jugado, pero he tenido claro que me iba contigo", decía Christian enfadado con lo que ha tenido que escuchar de Mar, la que recalcaba que le había insultado porque "ha sido un cerdo y se ha comportado como tal", aunque confesaba que de algunas cosas que ha dicho "sí se arrepiente".

Lo que no se esperaba Mar es que le quedaban más imágenes por ver, en las que descubría un Christian muy cerca de Ainhoa, con la que se sinceraba sobre su relación y que la seguiría conociendo fuera. Imágenes que provocaban las lágrimas de Mar: "¿Te parece normal? Me estás destrozando y luego me dices que por qué te insulto". Mientras él aseguraba que "no había nada" con la tentadora.

Pero lo peor les esperaba al final de lo que les mostraba la 'tablet', cuando Christian y Ainhoa dormían juntos en la habitación de él, lo que dejaba descolocada y destrozada a su pareja: ¿Cómo puedes haber dormido con una chica?" Y ante los reproches y los gritos de Mar, Christian terminaba marchándose de la hoguera: "Si vas a hablar solo tú me piro, te vas a la mierda".

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Ella se quedaba completamente rota frente a Sandra Barneda, con la que se sinceraba: "Me duele el alma, eso era un límite, no podía dormir con ella. Se nota que se gustan y me dice que no, eso no eran juegos". Y cuando Christian conseguía relajarse en la playa volvía a entrar para sincerarse: "Eso lo puedo entender, pero te juro por mi madre que no he hecho nada".

Ambos aseguraban haberse dado cuenta de que "se aman más de lo que pensaban", pero Mar no entendía que haya estado tan cerca de una chica con la que ha tenido una conexión y no se haya alejado: "Esto me está volviendo loca ya, no puedo más, es muy duro ver a tu novio así con una chica".

La complicada decisión de Christian y Mar

Aunque se explicaban parecían no llegar a un entendimiento y era el momento de tomar la decisión final. "¿Cómo quieres abandonar 'La isla de las tentaciones', con Christian, sola o con un nuevo amor? o una vez dadas las explicaciones quieres volver a 'Villa deseo' y continuar la experiencia", le preguntaba Sandra Barneda a Mar en primer lugar.

Mar se mostraba muy dubitativa con esto: "No lo sé, no sé si voy a poder borrar esas imágenes de mi cabeza, me da miedo salir de aquí y no estar bien". Y en medio de su explicación, Christian dejaba claro que "no quería salir con ella" de República Dominicana, lo que volvía a provocar el enfado de ella: "Eres un cerco, encima, te he respetado como a ninguno y te quieres ir sola. Soy el hazme reír de toda Mallorca".

Después de esto y tras mucho pensar, Mar decidía, pese a llorar asegurando que "era algo muy difícil y que no quería decirlo", marcharse sola de 'La isla de las tentaciones 10' y lo hacían casi sin despedirse.

Y llegaba el momento de Christian, el que lo tenía claro: "A pesar de que la sigo amando como el primer día, no has confiado en mí y sé que no nos va a ir bien fuera por eso y estoy muy enfadado con los insultos. Yo también me quiero ir solo de aquí".

"En este momento acabáis de poner fin a 4 años de relación, finalmente, 'La isla de las tentaciones' ha podido con vuestro amor y vuestra confianza, vuestros caminos se separan", les decía Sandra Barneda y era Christian el que salía de la hoguera

Y era aquí cuando Mar hablaba con Sandra Barneda, a la que confesaba que "sabía que esto iba a pasar" después de lo que han visto el uno del otro: "Acepto que a mí se me ha ido mucho la boca, ha sido desde la rabia, no se lo he dicho porque no le quiero dar la razón porque no acepta que es por lo que he visto, no ha podido llegar a entenderme ni un poquito".

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