Ana Carrillo 02 JUN 2026 - 01:23h.

David ha visto en las imágenes de la hoguera mixta a Alba besándose con Álex y su reacción ha emocionado a Yuli y Bayan

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En el programa 19 de 'La isla de las tentaciones 10', David ha descubierto en una hoguera mixta junto a Atamán, Bayan y Yuli que Alba le ha sido infiel con Álex Girona, con el que se ha besado en el jacuzzi tras días de juegos en los que cada vez estaban más cerca. El andaluz se ha mostrado indignado en un primer momento, pero el enfado inicial ha dado paso a las lágrimas, que han conseguido emocionar a Bayan y Yuli.

Antes de ver las imágenes del beso, David ya se había mostrado indignado al escuchar a su novia decir que es "maleducado" y le "cuesta socializar" y comentar detalles íntimos de su vida sexual; pero su enfado ha alcanzado el punto álgido al ver el beso, momento en el que se ha levantado de la silla: "Sandra, ¿qué más quieres que vea?".

"No lo entiendo porque a ella conmigo nunca le ha faltado de nada: ni amor ni risas ni planes ni nada", ha asegurado David, que tras esas palabras ha roto a llorar y se ha derrumbado en los brazos de Atamán, que le repetía constantemente que no se merecía que su novia estuviera siéndole desleal.

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Su abrazo con Sandra Barneda

Tras ser consolado por Atamán, David le ha pedido a Sandra Barneda un abrazo y la presentadora ha intentado animarle: "Como dices tú: para arriba". Un momento de lo más emotivo en el que Bayan y Yuli no han podido contener las lágrimas al empatizar con el dolor del almeriense, que había repetido en más de una ocasión al ver las imágenes que hubiera estado dispuesto a perdonar un beso de su novia porque está muy enamorado de ella.

La emotiva despedida de la hoguera mixta

Cuando Sandra Barneda ha disuelto la hoguera mixta, sus cuatro protagonistas estaban muy emocionados porque habían empatizado mucho los unos con los otros y se han despedido con abrazos, apoyándose mutuamente para afrontar lo que queda de la experiencia.