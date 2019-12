Gianmarco, decepcionado con Adara: "La esperé al acabar de grabar y se fue sin decir nada"

Gianmarco acudió al plató de 'Sábado Deluxe' para contar cómo está la relación con Adara. Toda la magia que vivió la pareja en Guadalix se ha esfumado con solo salir a la calle y ahora, que la ganadora ya está en Mallorca junto a su bebé, el italiano no ha podido contener su malestar: " Me siento decepcionado, dolido y cabreado por la situación ".

Los ojos de Gianmarco estaban emocionados y ante las preguntas de Patiño ha sido muy claro con sus sentimientos: "Me siento traicionado, Adara me ha roto el corazón por segunda vez". Al parecer, la pareja no ha tenido una conversación desde que salieron, sólo un cruce de palabras que han dejado al italiano muy frío: "La vi ayer cuando grabábamos y fue muy fría, la esperé al acabar y se fue sin decirme nada".