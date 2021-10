Isa Pi, sin pelos en la lengua: "Si no hubiera muerto mi abuela mi madre no se habría acercado a mi hermano"

Isa Pi ya no piensa callarse más. La pequeña de Cantora ha regresado al plató de 'Sábado deluxe' para contestar a la última y polémica entrevista de su hermano, Kiko Rivera, y para dejar claro que no se piensa dejar humillar más.

Isa Pi, con la sinceridad a la que nos tiene acostumbrados, ha explicado cómo fue el reencuentro de su madre y su hermano en Cantora y ha dejado a los colaboradores pasmados con la hipocresía que allí tuvo que soportar:

"Yo tuve que salir de allí llorando porque me sentí un poco menospreciada, no entendí por qué a mí por haber dicho y hecho menos que mi hermano se tardó tanto en permitirme volver a Cantora y mi hermano haciendo mucho más ha sido como si allí no hubiera pasado nada".

Isa ha contado que tuvo que abandonar el salón de Cantora llorando tras sentir la hipocresía de la situación: "Me llamó Raquel Bollo para saber dónde estaba y para pedirme que volviese". La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha reconocido que no entiende cómo su madre, después de todo lo que su hermano ha dicho de su madre, ha sido recibido como si nada: "Yo veía a mi madre como con cara de sentir que era ella la que había hecho las cosas mal".

Me duele que a mi hermano se le perdone todo y a mí no

Isa Pi ha contado también por primera vez lo que ocurrió entre ella y su madre cuando fue a visitarla hace meses, el famoso día en el que tuvo que "saltar la vaya de Cantora": "Mi madre más o menos vino a decirme que no tenía hijos, que mi hermano y yo para ella no existíamos ya".

Aunque los colaboradores y Jorge Javier Vázquez se han escandalizado con las palabras de Isa, lo cierto es que ella ha intentado quitarle hierro al asunto: "Yo no tengo en cuenta lo que me dijo ese día porque entiendo que ella no se encontraba bien y no pensaba lo que decía". Jorge Javier contestaba tajante: "A Cantora tendría que ir un batallón de psicólogos, habría que estudiar lo que ocurre ahí dentro".

El zasca de Isa Pi a su hermano como cantante

Isa Pi se molestó muchísimo con su hermano por sus palabras en la última entrevista del DJ. Kiko, entre otras muchas cosas, dijo de ella y de su prima Anabel que no tenían ni oficio ni beneficio, algo con lo que Isa no está de acuerdo: "Yo soy perfectamente consciente de por qué estoy como colaboradora en un programa, tengo los pies en la tierra, pero me molesta mucho que mi hermano lo diga como si él no se dedicara a lo mismo".

A Isa no le ha temblado la voz a la hora de decir que, al igual que ella, si no perteneciese a la familia a la que pertenece no estaría donde está: "A él no le llaman del 'Deluxe' para cantar, le llaman para hablar de su familia que también es la mía".

Isa ha señalado que, aunque Kiko tiene éxito con sus canciones y por ello triunfa en las salas, si no fuese hijo de Isabel Pantoja no habría podido entrar de esa forma en el mundo de la música: "Habría tenido que trabajar mucho más de lo que ha trabajado".