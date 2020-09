Jacobo Ostos cuenta cómo se gana la vida vendiendo contenido íntimo: "Todos tenemos un precio"

Llevamos días hablando de esta aplicación en la que muchos usuarios, entre ellos rostros conocidos, venden fotos y vídeos a cambio del dinero que dan sus suscriptores. Daniela Blume, Mari Cielo Pajares y Nuria MH son algunas de las famosas que no han tenido pudor en hablar abiertamente del trabajo que realizan en esta app. Ahora le llega el turno a Jacobo Ostos.

Jacobo cuenta que sus principales seguidores son hombres y que le hacen todo tipo de peticiones a las que decide acceder o no: “No tengo límites dentro de mis gustos, pero todos tenemos un precio. Aunque no he hecho nada fuera de esa página”. Cuenta, además, que le ofrecieron 72.000 euros por pasar un día en un yate con una mujer y que "nunca tocaría a un tío".