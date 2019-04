El emotivo regreso de Jorge Javier Vázquez al 'Deluxe': "He llorado muchísimo"

Belén Esteban ha tomado el mando y se ha sentado en la silla de presentadora para hablar con Jorge. En este momento, la colaboradora ha aprovechado para sincerarse con su amigo y confesarle lo mal que lo ha pasado: "Tuve miedo de que te pasara algo y no volver a darte un beso". También, Belén ha abierto su corazón y le ha comentado que antes de que todo esto sucediera tenía cierto resentimiento con Jorge, pues creía que era poco cariñoso con ella: "Algunas veces te notaba muy distante de mí y ese día me di cuenta que había sido muy egoísta. Siempre he sabido que has estado muy cerca de mí".