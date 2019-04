Yo veo 'Sálvame' y tú también, aunque quizás no lo reconozcas

Diez años se dice pronto pero esos diez años en pantalla se traducen en diez años de fidelidad por parte de la audiencia. Y en los tiempos que corren eso es una hazaña digna de admirar. Y si 'Sálvame' se mantiene en la parrilla es porque la gente lo ve. Yo lo veo y no me cuesta reconocerlo. No es nada que me avergüence (además, dicen que quien tiene vergüenza ni come ni almuerza).