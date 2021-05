Kiko Jiménez, contra Antonio David: "Me llamó antes de 'GH VIP' para manipularme y utilizó a su hija para entrar"

“He sido manipulado por él. Nadie sabía que yo iba a ‘GH VIP’ ni yo sabía que él iba y antes de entrar me llamó y en esa llamada imagínate el nivel de manipulación. Se basó en decirme 'solo te pido que en el concurso me respetes y que no te metas en nada, tú haz tu concurso y yo el mío'. Me condicionó porque entendía mi conflicto con Gloria”, revela.

Además, a Kiko siempre le ha molestado que tanto Antonio David como Rocío Flores, padre e hija, vendieran ante los medios “una actitud victimita” cuando él ha sido testigo de “algunas circunstancias” que no tienen nada que ver con lo imagen que proyectan en televisión. En todo este asunto revela que “Gloria Camila me da pena ”, porque la considera una víctima de los Flores.

Antonio David utilizó a su hija Rocío Flores para entrar en ‘GH VIP’

“Él (Antonio David) se propuso para ir a la isla y no lo querían y su hija en plató, querían a su hija solo. Luego llega GH VIP y me extrañó porque no lo querían en un reality. Y claro, me olió a quemado. Luego hablé con gente de la productora, indagando, y me dicen que eso fue un contrato, un pack, para estar los dos, uno en la casa y otra en plató”, cuenta.