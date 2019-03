Matamoros confiesa su primera crisis con su novia y vive su momento más tenso en un plató

Cuenta que iban a juntos al programa, sí, pero que ella se arrepintió el jueves y decidió cambiar de opinión. Kiko, en este sentido, no quería dejar tirado al programa y nos visita para contarnos la discusión que conllevó la decisión de su pareja, con la cual cortó y a las pocas horas se reconciliaron. Es decir, han tenido una pequeña crisis, con ruptura incluida.

Makoke se encontraba muy cerca, coincidiendo así con su exmarido desde que decidieran separarse en agosto. Ella no opina nada bien de la relación que mantiene Kiko con Cristina y esto ha provocado un monumental enfado en el colaborador: "Ya me estás hinchando las pelotas", ha comentado. Ella se ha acercado a plató, lo que ha provocado el abandono de Kiko, que amenazaba con marcharse. Por si esto fuera poco, Matamoros se ha encarado con Víctor Sandoval , dando lugar a un momento de lo más tenso.

Más tarde, la tensión no se ha disipado. Makoke y Kiko han continuado con su cara a cara y los reproches y zascas han sido los grandes protagonistas. Pero una insinuación muy grave de él sobre su expareja ha hecho explotar a Makoke. Él da a entender que su ex ha "puesto piedras" entre él y la hija de ambos, Anita. "Eso no te lo voy a consentir", le ha recriminado ella.