Kiko Matamoros aclara si tuvo que echar a Hugo Castejón de su discoteca: “Seguridad me dijo que había uno saltando en los sillones”

Belén Ro le hizo una pregunta muy clara a Kiko Matamoros en ‘Sábado Deluxe’: ¿Tuvo que echar a Hugo Castejón de su discoteca antes de ser repescado para volver a ‘GH VIP’? El colaborador no tuvo ningún problema en contar lo que ocurrió, dando a entender que sí que le echó… aunque sin querer: “Seguridad me dijo que había uno saltando en los sillones y haciendo cosas muy raras. Les dije que le echara. Y cuando me giro veo a Hugo Castejón”.