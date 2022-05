Kiko, muy crítico con la relación de Anabel con su madre, Isabel Pantoja: "No la quiere más que yo, que quede clarito"

" Ahora la defiende, ahora sí , pero por mucho que la quiera que no se os olvide una cosa, no la quiere más que yo, nadie quiere más que yo a mi madre , que os quede clarito".

María Patiño contestaba al DJ explicándole que no entiende sus palabras: "Yo no sé cómo puedes decir que quieres tanto a una personas y luego hacer con ella lo que has hecho públicamente, yo no lo entiendo". Kiko se molestaba: "Hay cosas que no se entienden, todos hemos cometidos errores, María, tú también".