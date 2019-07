Lolita, sobre el amor: "Me molesta compartir cama desde que me separé de mi último marido"

En cuanto al tema del amor, Lolita reconoce que todavía está esperando a su media naranja ... aunque no llega. La artista está abierta a conocer a esa persona que le conquiste el corazón aunque confiesa que desde que dejó a su ex marido no puede compartir cama con alguien.

"Me molesta compartir cama desde que me separé de mi último marido", explica Lolita. La artista desvela que no lo soporta, que no puede hacerlo ni con sus hijos. Sin embargo, la cantante explica que si una noche conoce a una persona y la cosa va a más no le importaría hacerlo aunque, eso sí, "una noche nada más" y deja bien claro: "¡Pero que no me abrace ni me haga la cucharita!"