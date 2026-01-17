Así se gestó realmente la salida de Leire Martínez de 'La Oreja de Vang Gogh': Leire hizo una propuesta a la que Amaia se negó

El verdadero motivo de la ausencia del rey emérito en la capilla ardiente de Irene de Grecia: "Es polémico"

Compartir







Hace tres meses 'La Oreja de Vang Gogh' anunciaba el esperado regreso de Amaia Montero, vocalista original del grupo musical. Una noticia que se hacía pública un año después de la abrupta y polémica salida de Leire Martínez. Ahora, en '¡Vaya Fama!' conocemos la verdadera razón que provocó que la voz de la segunda etapa de la banda dejase de trabajar con ellos.

En noviembre de 2007, Amaia Montero tomaba la decisión de comenzar su carrera en solitario y dejar el grupo que levantó en 1996 junto a Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, y con la que cosechó numerosos éxitos. Tras la salida de Amaia, Leire Martínez asumió el liderazgo de la banda. Sin embargo, tras 17 años en 'La Oreja de Vang Gogh', Leire se marchaba.

La salida de Leire fue una de las polémicas más comentadas de 2025, ya que la cantante desveló detalles inéditos de su marcha en los que sacaba a la luz las tensiones que tenía con los miembros del grupo y que su "adiós" no había sido tan consensuado cómo se pretendieron mostrar en el comunicado que la banda lanzó al respecto.

Amaia Montero obligó a elegir a los miembros de 'La Oreja de Vang Gogh': "O ella o yo"

En el programa de hoy de '¡Vaya Fama!', Noelia Zazo desvelaba, en exclusiva, la verdad sobre cómo se gestó realmente la salida de Leire Martínez. "Se produjo de un manera bastante tensa y desagradable", comenzaba explicando la periodista para a continuación narrar cómo sucedió la reunificación de 'La Oreja de Vang Gogh' con Amaia Montero:

"Amia Montero se sube en julio de 2024 al escenario con Karol G. Sus compañeros ven lo que supone y piensan que, puesto que justo hace 30 años la banda, sería maravilloso hacer con ella una serie de conciertos", explicaba Noelia. Una propuesta de la que Leire se enteró y, tal y como comenta la periodista, "propuso hacer estos conciertos las dos juntas".

Sin embargo, Amaia Montero se habría negado a la propuesta de Leire Martínez y habría hecho elegir a los miembros de la banda: "O ella o yo". "Ellos apoyan a Amaia", desvelaba la periodista que seguidamente, añadía: "Después de algunas conversaciones toman la decisión de terminar su relación contractual con Leire"