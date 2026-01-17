Las autoridades de Indonesia buscan un avión que "perdió el contacto" en el centro-este del país

El avión ha desaparecido cuando transportaba a 11 personas, entre ellas tres trabajadores del ministerio de Pesca

Un avión ATR 42-500 Turboprop ha desaparecido durante un trayecto entre Yogyakarta y Makassar, en el sur de la isla de Sulawesi, cuando transportaba a 11 personas.

El aparato contactó por última vez a las 13.00 horas de este sábado cuando se encontraba sobre la región de Maros, cerca de Makassar, según las autoridades, que han puesto en marcha ya una operación de rescate, según recoge el diario 'The Jakarta Post'.

La búsqueda del avión

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) ha enviado a 25 especialistas repartidos en tres grupos para buscar el avión. "Nuestro personal está de camino hacia Leang-Leang", ha explicado el responsable de Basarnas en Makassar, Andi Sultan.

El avión pertenecía a la empresa Indonesia Air Transport y realizaba un servicio chárter para el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, según el portal de noticias Kompas.

El avión (ATR 42-500) partió de Yogyakarta (oeste) y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin de Makassar (centro-este), cuando Control de Tráfico Aéreo "perdió la comunicación con la aeronave", en la que viajaban siete miembros de la tripulación y tres pasajeros, según la Dirección General de Transporte Aéreo de Indonesia en un comunicado.

"Se ha planificado una búsqueda de seguimiento mediante vuelos de helicópteros de la Fuerza Aérea de Indonesia en conjunto con (la Agencia de Búsqueda y Rescate nacional) Basarnas", señala la autoridad de transporte.

El área de la búsqueda, detenida a lo largo de la noche, según el director de Basarnas, Mohammad Syafii, son las montañas calizas de Bantimurung, en la regencia de Maros, perteneciente a Sulawesi del Sur, que se ubica al este de la isla de Borneo, famosa por sus selvas tropicales.

El avión "no se encontraba en la trayectoria correcta de aproximación"

La cronología difundida por las autoridades indica que el Control de Tráfico Aéreo (ATC, por sus siglas en inglés) de Makassar instruyó a la aeronave que se aproximase a una pista del aeropuerto Sultan Hasanuddin, pero identificó que el aparato "no se encontraba en la trayectoria correcta de aproximación".

El ATC volvió a dirigirse a la tripulación del avión "para corregir su posición" y emitió instrucciones "para devolver la aeronave a la senda de aterrizaje conforme a los procedimientos".

Tras las mencionadas indicaciones, "se perdió la comunicación con la aeronave (pérdida de contacto)", por causas desconocidas por el momento, y se declaró "fase de peligro", subrayó la Dirección General de Transporte Aéreo.

Las condiciones meteorológicas en el momento del incidente eran ligeramente nubladas en el área circundante, con visibilidad de aproximadamente ocho kilómetros. "Debido al cielo nublado, la búsqueda aérea no fue óptima y continuará mañana por la mañana", apuntó el director de Basarnas.

La aeronave fue fletada por el Ministerio de Pesca, informó Andi Sultan, efectivo de la división de Basarnas en Makassar.

Tres pasajeros del avión son trabajadores del ministerio de Pesca

El ministro de Pesca, Sakti Trenggono, señaló en una rueda de prensa, que arrancó pasadas las 21:00 hora local (14:00 GMT), que los tres pasajeros a bordo de la aeronave eran trabajadores de dicha cartera.

"Contamos con vigilancia aérea. Colaboramos con la Fuerza Aérea de Indonesia", señaló Trenggono en la comparecencia.

Además de la Fuerza Aérea del país, participan en "supervisar la situación y garantizar medidas de respuesta óptimas" la Dirección General de Aviación Civil, la Oficina de la Autoridad Aeroportuaria Región V de Makassar, AirNav Indonesia (proveedor de servicios de navegación aérea), Basarnas, los operadores de vuelo y otras agencias pertinentes, indicó Transporte Aéreo.