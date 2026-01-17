Cristina aterrizaba en Telecinco allá por el año 1991, con solo 21 años, para hablar de su recién estrenada carrera de actriz

Cristina Piaget, pese a que al inicio de la nueva edición de 'GH DÚO' partía como una de las grandes desconocidas, se ha convertido en apenas unos días en la gran protagonista del reality. La modelo, que entraba a la casa de Tres Campos asegurando que cumplía así un sueño, no tardaba en dar grandes momentazos que ya quedan para la historia de los realities.

¿Pero qué sabemos de Cristina Piaget? En su vídeo de presentación descubrimos que además de ser una de las modelos más importantes de nuestro país en la década de los 90, Cristina también ha probado suerte como actriz y hasta como cantante.

Cristina Piaget: modelo, cantante y actriz

'¡Vaya fama!' se ha puesto manos a la obra y ha buceado en los archivos de la cadena para rescatar los inicios de la 'mocatriz'. Cristina aterrizaba en Telecinco allá por el año 1991, con solo 21 años, para hablar de su recién estrenada carrera de actriz en una entrevista en la que charlaba de una manera muy sosegada y sin rastro de los arranques pasionales a los que ya nos ha acostumbrado en 'GH DÚO'.

Gracias a su carrera como modelo y actriz, Cristina Piaget presumía de hablar cinco idiomas además de haber compartido plató con actores de la talla de José Luis López Vázquez.