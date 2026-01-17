Los reyes y sus hijas han arropado a la reina Sofía en el responso por su hermana Irene de Grecia en Madrid

Último adiós a Irene de Grecia: la reina Sofía acude al velatorio de su hermana acompañada de Felipe VI, la reina Letizia, Leonor y Sofía

MadridLas infantas Elena y Cristina han asistido con algunos de sus hijos al responso por la princesa Irene de Grecia que ha tenido lugar en Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid para apoyar a su madre, la reina Sofía.

En un mismo furgón, las hijas de la emérita llegaban acompañadas por Alexia de Grecia y también por sus hijos: Victoria Federica, Miguel, Pablo e Irene Urdangarin.

Las ausencias en el velatorio de Irene de Grecia

Sin embargo, en el velatorio de Irene de Grecia se han producido notables ausencias. Por un lado, la de Froilán, que parece que le ha sido imposible viajar desde Abu Dabi para estar al lado de toda la familia y, por otro, la de Juan Valentín Urdangarin, que se encuentra también fuera de España.

No obstante, la más llamativa ha sido la del rey emérito Juan Carlos I quien por "motivos médicos" no ha viajado a Madrid y tampoco asistirá al entierro en Atenas el próximo lunes.

La princesa Leonor, uno de los principales apoyos de la reina Sofía

A pesar de estas ausencias, la reina Sofía ha estado acompañada principalmente por su nieta, la princesa Leonor. Una vez más, la princesa Leonor ha estado pendiente en todo momento de su abuela, quien le agarraba del brazo en este complicado trance. Emocionada, la emérita no dudaba en girar la cabeza hasta en dos ocasiones para agradecer a los ciudadanos las palabras de aliento.

La infanta Sofía, en un segundo plano y sin quitar ojo de encima a su hermana y a su abuela, iba detrás de ellas, mientras que sus padres encabezaban la fila para entrar en la catedral y velar a la princesa Irene de Grecia.

Ayuso y Almeida, entre los asistentes al velatorio

La representación institucional ha estado compuesta por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, acompañado de su esposa Teresa Urquijo, cuya abuela es prima del rey Juan Carlos.

También se han sumado el exmarido de Elena de Borbón, Jaime de Marichalar, y su hija Victoria Federica, así como tres hijos de Cristina de Borbón: Pablo, Irene y Miguel Urdandarín.

Entre los asistentes estaban también la infanta Margarita y su esposo, Carlos Zurita; Konstantin y Kyril de Bulgaria; Tessa de Baviera, Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Pedro López-Quesada; el actor Antonio Resines y su esposa, Marisol de Mateo; y Ana Gamazo.

Los restos mortales de la hermana pequeña de la reina Sofía serán trasladados a Atenas donde los griegos podrán darle su último adiós el próximo lunes en la capilla ardiente que albergará la Capilla de San Eleftherios de la Catedral Metropolitana, donde a mediodía se celebrará el funeral.

La muerte de Irene de Grecia

Se trata de uno de los momentos más complicados para la reina Sofía que, aunque conocía la delicada situación de su hermana puesto que no se ha separado de ella ni un solo momento, siempre encontró en ella un apoyo incondicional y su fiel escudera.

Irene de Grecia falleció el jueves a los 83 años. Desde hace décadas vivía con su hermana, a la que estaba muy unida, en el Palacio de la Zarzuela, donde ha sido velada. Tras el responso oficiado este sábado, en la catedral ortodoxa ha quedado instalada la capilla ardiente, que estará abierta durante unas horas.

El entierro de Irene de Grecia

Posteriormente, Irene de Grecia será enterrada en el cementerio del Palacio de Tatoi, residencia de la Familia Real Griega, junto a sus padres Pablo I de Grecia y Federica de Hannover.

Allí fue enterrado también hace tres años Constantino II, hermano de la reina Sofía, que fue el último rey los helenos. Ocupó el trono entre 1964 y 1973 hasta que un golpe militar abolió la monarquía en el país mediterráneo.