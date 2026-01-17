GH DÚO 17 ENE 2026 - 14:55h.

Última hora en la casa de 'GH DÚO': una concursante activa el protocolo de abandono

El lapsus de Sandra Barrios en 'GH DÚO' al dirigirse a Carmen Borrego que ha acabado en el enfado de esta

Carmen Borrego no estaría viviendo una buena semana en la casa de 'GH DÚO'. La hermana de Terelu Campos se encuentra nominada junto a Belén Rodríguez, John Guts, Cristina Piaget y Carlos Lozano, pero parece ser que no quiere esperar a conocer el veredicto del público que vota gratuitamente a través de la app de Mediaset Infinity, sino que se plantea abandonar el reality. Y es que, tal y como ha podido saber '¡Vaya fama!', Carmen Borrego ha activado el protocolo de abandono.

"Insiste en que quiere abandonar la casa y que quiere dormir esta noche con su marido", son las palabras de Alejandro Vigara, trabajador de '¡Vaya fama!', a la hora de informar sobre esta última hora sobre el reality de Telecinco. Por el momento, Carmen aún continúa en la casa, pero vemos las imágenes inéditas en las que le confiesa a sus compañeras Belén Ro y Sonia Madoc que no aguanta más y que se quiere ir a su casa.

"No me voy a quedar bajo ningún concepto, o sea... bajo ningún concepto y no me siento fracasada, ni he hecho mal a nadie... Bastante mal me han hecho a mí", son parte de sus palabras. Además, como se siente mal mal, le da igual asaltar el frigorífico para comer, algo que lo tienen prohibido los concursantes que no se lo ganaron en la prueba del jueves: "Yo ya... me da todo igual, quiero irme a casa con mi marido y ya".

