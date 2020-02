Lydia Lozano, sobre Kiko Matamoros: "Es un mal imitador de Kiko Hernández, está haciendo un papelón"

Antonio Rossi ha preguntado a Lydia Lozano si le molesta que Kiko Matamoros se considere mejor colaborador que ella. "A mí lo que diga Kiko matamoros me la suda. Lo que me molesta es que él se fue del eje del mal y se vino a mi lado. Él ponía caras a los de enfrente y decía: 'esto es inaguantable'. Estaban Kiko Belen y Mila. Ahora dice que ha vuelto al eje del mal, me parece un papelón y me parece un mal imitador de Kiko Hernández. Me parece una vergüenza que siga manteniendo que yo lo he hice una manualidad y luego venga Sofía Suescun y se vaya porque diga que tiene respeto a su familia. Coto decía lo mismo y él siempre hace lo mismo que Coto", ha respondido la colaboradora.