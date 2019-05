La respuesta de Lydia Lozano a la pregunta de si Terelu le tiene miedo a Mila Ximénez hizo estallar un nuevo huracán en el plató de ‘Sábado Deluxe’. A la exconcursante de ‘Supervivientes 2016’ no le sentó nada bien la respuesta y no dudó en lanzar un buen ataque: “Miedo tienes tú a Kiko Hernández”, disparó. Además, no dudó en dedicarle calificativos como “metemierda oficial” y “mala”.