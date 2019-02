Makoke y Matamoros desentierran el hacha de guerra y se enfrentan duramente en 'Sábado Deluxe'

La cordialidad se ha terminado. Makoke y Kiko Matamoros rompieron su ‘pacto de no agresión’ el sábado en el ‘Deluxe’ y se enzarzaron en una tensa discusión. La exconcursante de ‘GH VIP 6’ no dudó en opinar de la relación de su exmarido y soltó más de un bombazo.

La advertencia de Makoke a Cristina

La noche empezó movidita y con una Makoke que se mostraba bastante molesta. Tras ver las declaraciones que la novia de Matamoros le había dedicado en un photocall, no dudó en responder con una advertencia de lo más rotunda: “Si quieres a Kiko, no entres en guerra conmigo”.

El cambio de relación con Matamoros

Makoke explicó que su relación con Kiko Matamoros era buena hasta que dio la exclusiva de su divorcio. Aunque ellos se mensajeaban y él era conocedor de la intención de Makoke de hablar para una conocida revista, a él no le sentó nada bien. A pesar de todo, la entrevistada se mostró bastante aliviada y explicó que gracias a su entrevista había podido pagar “hasta el último euro” de su deuda con el fisco.

La cosa se fue calentando

La exconcursante de ‘GH VIP’ no dudó en destapar el supuesto lado oculto de su exmarido y dijo que mostraba “una cara en la tele y otra detrás”. Pero no fue lo único, en su ‘speech’ dejó clara la intención que Matamoros podría tener con la celebración de su boda: “j*der a Belén Esteban”.

La tensa llamada de Matamoros

Las declaraciones de Makoke en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ hicieron que Kiko Matamoros descolgara el teléfono e interviniera en directo. Pero la ex gran hermana no se quedó callada y desveló un supuesto mensaje que su ex le habría dicho sobre Cristina, su futura esposa: “A esta la mando a Albacete en un mes”.