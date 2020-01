María Jiménez saca los trapos sucios de Edmundo: "Es un putañero, le tiraba los tejos a otras mujeres estando casado"

La artista no ha podido morderse la lengua al ser preguntada por Edmundo Arrocet. "Lo quiero mucho, pero que no toque a María Teresa", explica la invitada. María Jiménez no se ha cortado un pelo al describir al personaje, con el que ha trabajado durante un año, y lo ha definido como un "putañero" porque "siempre tiene a un montón de mujeres alrededor". Además, la cantante confirma que ha visto cómo "Bigote le tiraba los tejos a otras mujeres estando casado".