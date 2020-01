María Jiménez llegó al plató con la intención de contar a Jorge Javier el sueño erótico que había tenido por la noche con el presentador. "Estaba quitando las bolitas de los calcetines con una cuchilla de afeitar, aparece Jorge y me dice 'aféitame'... ¡cuando te quito toda la melena tenías rajita!", explicaba la artista. Todos los colaboradores y el presentador no podían parar de reír y, además, añadía: "Eso no es erótico".