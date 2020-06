A María Patiño se le cae un diente durante la publicidad y Jorge Javier lo enseña a cámara

María Patiño ha relatado, no sin gran dificultad para que no pudiéramos ver el hueco que su diente perdido había dejado, cómo había ocurrido el fatal accidente:

"Lydia estaba comiendo ositos de gominola y le he pedido (...) he cogido dos, y con el segundo se me ha caído el diente, estaban un poco duros, estarían caducados ".

Para tranquilidad de la presentadora, su dentista estaba viendo el programa en directo y ya le ha dado cita: "Me ha dicho que el domingo a las once me pone el diente, así que para 'Socialité' ya tendré todos mis dientes". Lo que no pase en el 'Deluxe'... Grandes.