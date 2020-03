Javier Ruiz analiza las medidas económicas adoptadas por el gobierno: los puntos favorables del ERTE

Una de las palabras que acompañan a esta crisis del coronavirus es la de ERTE , expediente de regulación temporal del empleo. Más de 300.000 trabajadores han sido enviados a sus casas en apenas tres días y, por eso, hemos decidido explicar bajo qué condiciones lo hacen. Javier Ruiz ha contado con todo lujo de detalles en qué consiste esta suspensión temporal del empleo, en la que no todo es negativo ¿Qué se gana? Que la empresa tiene la obligación de volver a contratarte y con el compromiso de que, cuando vuelvas, no te pueden despedir en seis meses. Además, tiendes derecho a paro aunque no hayas cotizado lo suficiente.

El periodista analiza en el programa todas las medidas económicas adoptadas por el gobierno para combatir esta crisis económica y responde a muchas preguntas ¿Puedo dejar de pagar la hipoteca durante el estado de alarma? ¿Qué consecuencias tiene no poder pagar los recibos de luz, Internet y agua? ¿Por qué no se incluyen los alquileres? Y la gran pregunta: Si mi empresa me dice que tengo que ir a trabajar y no quiero por miedo al coronavirus ¿Tengo la obligación de ir? Todas las respuestas, en ‘Sábado Deluxe’.