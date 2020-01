Mila Ximénez estalla con Belén Esteban: "Ha esperado cuatro años para vapulearme y vengarse"

Las miradas de Jorge Javier hacían que Mila siguiese contando más motivos por los que su relación está casi rota "c reo que ha esperado cuatro para vapulearme y vengarse de mí " y, además, explica que "Belén me odia, ha tenido ese odio oculto".

"No es lo que dice, es cómo lo dice", explica la invitada como uno de los motivos que más le han afectado. Mila Ximénez cuenta que creía que los problemas con su compañera estaban cerrados: "Con Belén he hablado mucho, pensé que era un tema cerrado". "La gente que quiere de verdad no hace lo que ha hecho Belén", finaliza la ex concursante.