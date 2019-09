Tras varios años alejada de las cámaras, Miriam Sánchez regresa a la escena púbica el próximo sábado en ' Sábado Deluxe '. "Estos dos últimos años estaba enfadada con el mundo, quería comer. Engorde entre 10 y 12 kilos. Me daba miedo salir a al calle, no quería ver a nadie, sentía dentro de mí un peso que me tiraba hacía abajo", explica la vallecana en un adelanto.