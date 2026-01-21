GH DÚO 21 ENE 2026 - 17:04h.

En la gala de este jueves (21:45h, Telecinco), en la que tendrá lugar una nueva ronda de nominaciones y un juego con la suite y sus privilegios como premio

Dos salvaciones y muchas sorpresas: los mejores momentos de 'GH DÚO: Especial Salvación', en vídeo

Tras la salvación anoche de Carlos Lozano y Carmen Borrego, Belén Rodríguez, Cristina Piaget y John Guts conocerán la decisión de la audiencia, que dictará sentencia con sus votos en torno a la primera expulsión de ‘GH DÚO’. Será en la nueva gala del reality que Jorge Javier Vázquez conducirá este jueves 22 de enero (21:45h) en Telecinco y en la que se resolverá un proceso al que los tres nominados llegan con porcentajes muy igualados. El elegido o elegida abandonará la casa y analizará su paso por el concurso en una entrevista en plató.

Además, los habitantes podrán ver por primera vez juntos en el salón imágenes de su convivencia y los nominados también verán vídeos en la sala de expulsión, en una gala que acogerá además una nueva ronda de nominaciones.

Por último, los concursantes volverán a competir por alzarse con la suite y los privilegios que atesora convivir en esta estancia especial de la casa, que incluirán un poder en las nominaciones. Lo logrará el dúo o trío que se imponga en un pringoso juego de destreza.