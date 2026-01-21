Lorena Romera 21 ENE 2026 - 11:47h.

El exconcursante de 'GH' comunica una inesperada noticia y Sofía Suescun reacciona, apoyándole en esta nueva etapa

Kiko Jiménez ha anunciado una importante noticia a través de su perfil oficial de Instagram. Después de unos días avisando a sus seguidores de que permanecieran atentos a sus stories, el exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' ha comunicado esta iniciativa, que podría suponer una nueva etapa profesional para él. "Es una oportunidad única", asegura el de Linares, de 33 años, que ha recibido el apoyo de Sofía Suescun, que ha reaccionado a través de sus redes.

Hace algunas horas, el que fuera colaborador de 'Fiesta' compartía con sus seguidores que tenía una "reunión muy importante", de la que surgiría este proyecto del que ahora conocemos los detalles. "Hoy podré mostraros algo muy interesante", señalaba el influencer, refiriéndose expresamente a "los que viven en Madrid o pretenden hacerlo".

Tras este primer storie, en el que dejaba caer ciertas pistas, Kiko Jiménez ha anunciado esta noticia que podría suponer para él el comienzo de una nueva andadura profesional. "Aquí tenéis, para los que estéis buscando vivienda en Madrid, una casa de este estilo a estrenar", ha señalado el murciano, haciendo público el anuncio de esta vivienda. "Es una oportunidad única", explica, hablando de la venta de este chalé, a un "precio asequible, ya que aún se encuentra en preventa y la obra está en curso".

"Está en una urbanización privada conocida, en plena sierra y a treinta minutos del centro. Una vez terminada la obra, el precio aumentará", ha explicado el exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes', que se ha incluido en este proyecto de compra-venta de viviendas. "Te ayudamos con la hipoteca. Cualquier duda, por mensajes directos", le dice a quien esté interesado.

Es, lo que parece, una nueva etapa laboral para Kiko Jiménez, que ha recibido los ánimos de Sofía Suescun. "Esto os puede interesar mucho. Acabados de alta calidad y aerotermia incluida", señala la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', que también ha compartido el anuncio de la venta de esta vivienda a través de sus stories de Instagram.