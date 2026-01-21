GH DÚO 21 ENE 2026 - 15:58h.

Cristina se muestra muy dolida con todo lo que le ha dicho Carlos y se lo cuenta al resto de sus compañeros

Carlos Lozano y Cristina Piaget protagonizan una fuerte bronca en 'GH DÚO': ''Eres insoportable, no te quiero ni ver''

Carlos Lozano se salvó de la expulsión durante la pasada gala de 'GH DÚO', pero después de su gran alegría se ha percatado de algo importante para él, cree que Cristina no se alegró lo suficiente de su salvación y no duda en reprochárselo a la cara, algo que hace que ambos discutan al respecto y se distancien un poco más provocando una brecha en su amistad.

Cristina llega afectada al baño y le cuenta al resto de sus compañeros lo ocurrido con Carlos: ''Dice que se sentiría muy mal si yo me fuera, que qué haría sin mi y luego delante de la cámara me dice cosas que restan puntos. Él me quiere mucho. Comentarios que no me benefician''.

Anita se mete en la conversación, pero Cristina le para los pies: ''¿Quieres saberlo o no quieres saberlo?'', y el resto de sus compañeros le piden a Anita que la deje hablar. Cristina continúa: "Si tienes pena de que me vaya, pues no me hagas comentarios". ''Es que me ha dicho que ayer cuando se salvó, todo el mundo se alegró menos yo. Tardé en reaccionar, pero no es que dijera... No sé, luego me alegré'', añade.

''Luego se lo dije. Y ahora está venga a decirme: pero no te alegraste", explica Cristina. Por su parte, Carlos Lozano lo habla con Belén Ro en la habitación: ''Me salvé, le iba a dar una abrazo, no sé, no pasa nada. Luego me dice: 'Carlos me ha puesto frente a las cámaras diciéndome, insinuando...''. ''Ya está bien hombre. Le digo las cosas mil veces, pero si no quiere, que no lo haga'', sigue explicando.

Y confiesa que no se fía del todo de su amiga: ''Tengo mis dudas, ya estoy harto. Mira que me extraña que no se entere de nada, pero luego sí se entera, eso cuidado, eh'', le dice enfadado a Belén Ro por la actitud de Cristina en el concurso.

