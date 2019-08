Los siete momentos más dramáticos de ‘Sábado Deluxe’: de las lágrimas de Terelu a la bronca más tensa de Makoke y Matamoros

7. Violeta se emociona al hablar de la relación con su padre : "No me perdona lo que he hecho"

La concursante de 'Supervivientes 2019' confesó en el 'Deluxe' que, aunque la relación con su padre es buena, él se molestó mucho cuando ella habló sobre su infancia y los problemas que tuvieron entonces. "Lleva días sin hablarme, me ha dicho que no me perdona lo que he hecho, que me agradecería que no le volviese a nombrar y que espera que me arrepienta algún día", contó entre lágrimas.