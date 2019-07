Paco Porras habla de su peor momento: "Perdí a mi familia, me quedé paralítico y en la ruina"

El futurólogo confiesa sentirse solo tras los golpes que la viva le ha dado: “Me he quedado solo y paralítico”. El porqué de esta situación la encuentra en el periodista Javier Cárdenas y una mala experiencia laboral del pasado.

Además, arremete contra Cárdenas por la lesión que le dejó paralítico y en silla de ruedas durante 14 meses: “Desde aquí denuncio a Javier Cárdenas, me ha dejado lisiado, no puedo mover el brazo y él se ha llevado el dinero”. Paco Porras también lo ha pasado mal en el terreno personal, lamenta la gran pérdida de su vida, su familia. Su madre murió a raíz de la grave lesión que él sufrió y tras perder a su familia se quedó sin el domicilio familiar: “Estoy en la ruina ”.

Paco Porras triunfa en la televisión británica

Además confiesa haber sido muy amigo de Isabel Pantoja hace 32 años. Por último, admite que tiene un hijo de 2 años al que no le dejan verlo por tener una mala relación con su suegra: "Tengo un hijo de dos años y no me dejan verlo porque la abuela del niño parecía un hombre, tenía un bigote muy grande”.