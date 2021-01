Paola Dominguín enfada a Jorge Javier Vázquez porque se niega a ponerse la vacuna contra el coronavirus

Paola Dominguín se pronuncia sobre la postura negacionista de su hermano Miguel Bosé tras la muerte de su madre

Paola Dominguín, en contra de la vacuna del coronavirus

Pero los colaboradores querían que Paola se mojara alegando que no le seguía en redes y no es conocedora de todo lo que dice, aunque claramente se sentía incómoda por hablar del tema: “Yo no me hubiera metido en eso, es un tema muy delicado y hay que ser prudente. Yo no hablo con él de estas cosas”. Además, no entiende que él animara a ir a una manifestación contra la mascarilla y luego él no se presentara.