Paola Dominguín veta a Lydia Lozano en su entrevista y deja en evidencia su mal rollo

Paola Dominguín ha visitado ‘Sábado Deluxe’ envuelta en polémica al vetar la presencia de Lydia Lozano durante su entrevista. ¿Los motivos? La hija de Lucía Bosé no tiene reparos en decirlos: “Es cansino, sinceramente, habla de la familia como si fuera íntima y no lo es”, confiesa. “Quiere darse el valor de lo íntimo y no lo es”, añade.