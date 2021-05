Marta López habla alto y claro de su relación con Olga Moreno en 'Supervivientes'

La ex gran hermana habla de la supuesta crisis entre Antonio David Flores y su mujer

Marta López se pronuncia sobre 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

Marta López ha demostrado en ‘Supervivientes’ que está de lo más unida a Olga Moreno y que su amistad fue un flechazo que nació desde el primer momento en que se vieron. Aunque ahora estén separadas, el vínculo continúa fuera y la ex gran hermana sigue defendiéndola a capa y espada.

Marta López habla de Olga Moreno en el ‘PoliDeluxe’

La ex gran hermana aseguró en la máquina de Conchita que a Olga Moreno no le gusta Gianmarco “ni de coña” y que al italiano “solo le gusta él mismo”. Marta López asegura que el italiano es el más estratega de todos y que la mujer de Antonio David Flores está muy enamorada de él.

Marta López afirmó que Olga Moreno le dio un mensaje para Rocío Flores en el que decía que la quería mucho y aclaró: “No he percibido que tenga ningún sentimiento de culpa cuando habla de ella, habla con un amor que es exagerado".

Además, Marta López declaró en el ‘PoliDeluxe’ que no ha escuchado nunca hablar mal a Olga Moreno de Rocío Carrasco cuando no había cámaras delante. “Os juro que no hablaba mal”, afirmaba la entrevistada de ‘Sábado Deluxe’.

Marta López despeja las dudas sobre crisis entre Olga y Antonio David

“¿Te consta que el matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno está roto pero que todavía no se puede hacer público?”, era la preguntaba que daba pie a hablar de uno de los temas que rodea a la pareja.

“Te juro que todas las noches me hablaba de él, que quiere a su marido con locura y que está enamoradísima”. “Me decía que en su vida le ha levantado la voz, que han tenido peleas como todas las parejas, pero que con ella siempre ha sido muy cariñoso”, declaraba Marta López.

“Hablamos del autobús de ‘Sálvame’, pero ella me dijo que creía plenamente a su marido”, decía Marta López. Una afirmación con la que Lydia Lozano no estaba nada de acuerdo: “Está mintiendo, porque Antonio David dijo que estaba muy mosqueada y que había hecho una grieta en su matrimonio”.

Marta López habla de la serie documental de Rocío Carrasco

La participante de ‘Supervivientes’ asegura que se cree “muchas cosas”: “Lo que es obvio y las pruebas que enseñó no se pueden cuestionar. Hay cosas en las que me gustaría escuchar a Olga. Yo no soy juez, creo que la justicia debería planteárselo”, explicaba.

“Me falta mucha información pero me han dicho que es exagerado. Por eso me quiero mantener al margen y apoyar a Olga Moreno como concursante. Creo a Rocío en muchas cosas, pero otras me parecen raras, añadía.