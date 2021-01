Tom se la jugaba mucho en el ‘ polideluxe ’ de Conchita y si bien muchas de sus respuestas han jugado a su favor, hay una en concreto que no le va a gustar nada a su novia Sandra. La pregunta que le planteaba el programa era clara a la par que delicada: ¿en alguna ocasión has pensado en tu exnovia Melyssa mientras practicabas sexo con tu novia Sandra?

Tom ha respondido de manera contundente que no pero Conchita considera que miente . ¿Qué tiene que decir Tom al respecto?: “Bueno, justo después de dejarlo con Melyssa a lo mejor sí”, intenta justificar, pero es algo que los colaboradores no entienden aunque Jorge Javier Vázquez sí: “Es lo más normal del mundo, si lo acabas de dejar…”.

Pero la cosa no ha quedado aquí, pues había más preguntas que podrían enfadar a Sandra. ¿Te lo pasabas mejor con Melyssa que con Sandra en la cama? ¿En alguna ocasión has querido romper tu relación con Sandra debido a sus quejas sobre ti? ¿Preferirías no tener pareja ahora que eres famoso? ¡Tom responde a todo! ¿Dirá la verdad?