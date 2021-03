La entrevista completa a Rocío Carrasco tras grabar el documental: "Mis hijos son víctimas de su padre"

Los 12 minutos de entrevista a Rocío Carrasco tras grabar el documental 'Contar la verdad para seguir viva'.

Rocío Carrasco habla de sus hijos David y Rocío Flores: "Son víctimas de su padre".

La hija de Rocío Jurado rompe su silencio y da la cara por su marido, Fidel Albiac.

Horas antes del gran estreno de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, ‘Sábado Deluxe’ emite, de manera íntegra, los doce minutos de entrevista que concedió Rocío Carrasco después de haber grabado más de 60 horas de su documental. Unas declaraciones donde la hija de Rocío Jurado reflexiona sobre más de 20 años de silencio.

Rocío Carrasco ha decidido romper su silencio y no le tiembla el pulso a la hora de hablar sobre todo y responder a las preguntas que se le plantean y que tienen que ver con su vida, su pasado, su presente, su exmarido Antonio David Flores, sus hijos Rocío y David y sobre su actual pareja, Fidel Albiac.

Durante toda la semana hemos estado viendo distintos avances pero ahora puedes ver, de manera íntegra, los doce minutos de esta entrevista y, además, algunas imágenes que aún no se han visto. En ellas, Rocío hace una valoración general de lo que ha contado, después de haberse vaciado emocionalmente durante horas de grabación.

Rocío Carrasco culpa Antonio David Flores de su ataque mediático

Rocío desvela que no se siente identificada con todo lo que se ha contado de ella a lo largo de estos años y no duda en cargar directamente contra Antonio David y hacerle responsable de lo que se le ha atacado públicamente: “He tenido miedo de vivir la vida que me han hecho vivir. Llevo veinte años callada por terror y por la cara de esos dos niños”.

Rocío Carrasco responde a quienes la llaman "mala madre"

Respecto a las críticas que ha recibido como madre por no hablar con su hijo David, ella se muestra tajante al respecto: “Dentro de esta historia hay unos puntos muy específicos con lo que se entiende toda la situación del niño. Yo si algo me considero es buena madre porque me he puesto por delante de mis hijos siempre, para que no les rozara ni el aire”.

Pero, ¿están preparados sus hijos para ver este documental? “Me gustaría que lo vieran cuando fueran más mayores porque, al final, ellos han sido víctimas de su padre y no me gustaría que sufrieran. Para mí, espero poder empezar a vivir con normalidad, solo espero eso, dejar de tener ese pánico y ese terror al levantarme por la mañana”.

¿Por qué ha decidido hablar Rocío Carrasco ahora?