Si a Rosa Benito le hubieran dicho en su día que no estaría en una boda de Belén Esteban, no se lo habría creído. Pero lo cierto es que la princesa del pueblo decidió no invitarla a su enlace con Miguel. Aun así, la ganadora de ‘Supervivientes 2011’ tuvo unas bonitas palabras para la que fuera su amiga y le deseó sus mejores deseos desde el plató de ‘Sábado Deluxe’.