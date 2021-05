Sandra Pica tiene dudas y se plantea dejar a Tom Brusse, actual participante de 'Supervivientes'.

Sandra Pica le confiesa a Jorge Javier Vázquez que cree que no está enamorada de Tom Brusse.

Sandra Pica aclara cuál es su verdadera relación con Julen, extronista de 'Mujeres y Hombres'.

Jorge Javier Vázquez interrumpía ‘Sábado Deluxe’ para ofrecer una información que se había producido en el exterior pero que repercutía directamente en un concursante de ‘Supervivientes’. Sandra Pica se encontraba por el plató porque iba a colaborar en el debate que se iba a hacer sobre el reality en el programa y se vio en la necesidad de aclarar un asunto: se plantea dejar a Tom Brusse… ¿por una tercera persona? ¿Qué relación mantiene con Julen, de ‘MyHyV’?

Sandra se sentaba en directo con Jorge Javier Vázquez para aclarar cuáles son sus sentimientos con respecto a Tom: “No me he enamorado de otra persona, no he tenido nada con otra persona, como la gente cree. Las relaciones pasan por sus momentos y cuando una relación es tan mediática, a veces pasa factura y es lo que me ha pasado”.

A la pregunta de si quiere dejar a Tom, ella responde que no, que “simplemente necesito verlo y aclararme, no puedo tomar una decisión sin tener a esa persona delante. Lo que puedo decir es que no es por nadie más, es por mí”. Confiesa, además, que antes de que Tom pusiera rumbo a Honduras planteó dejar la relación pero, finalmente, no lo hicieron.

Sandra no sabe responder si está enamorada de él (“si te digo que tengo que verlo porque tengo dudas es porque no estoy enamorada”) y el presentador considera que “cuando una contesta así es que no está enamorada”. Sandra pide hablar con su novio para aclarar sus sentimientos, ¿le dará ‘Supervivientes’ esa oportunidad? Los colaboradores discrepan a la hora de opinar si eso es una buena decisión o no.

Sandra Pica aclara cuál es su relación con Julen

¿Es un hombre el culpable de que Sandra esté tan confusa con respecto a sus sentimientos hacia Tom? Le preguntan sobre esto y directamente señalan a Julen, extronista de ‘MyHyV’, con quien Sandra comparte últimamente mucho contenido en sus redes sociales. “Le tengo mucho cariño, es una persona increíble, me río con él, pero no. Ha venido a mi casa a entrenar, no a dormir”.