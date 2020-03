Santiago Segura cuenta cómo está viviendo el confinamiento: “Parte de la vacuna contra el coronavirus es el humor”

Santiago nos ha contado que principalmente lo que hace desde que está confinado en casa es comer: “Estoy engordando, me como todo lo que cocino. Soy un ciudadano ejemplar y no salgo ni para comprar el pan”. Para Segura la clave para sobrellevar todo esto es el humor: “Aún no tenemos la vacuna contra el coronavirus, pero parte de esa vacuna es sin duda el humor” ¡y de humor nuestro invitado sabe un rato!